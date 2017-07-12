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Дальнее зарубежье 12.07.2017 17:51

Трамп призывает не верить источникам противостоящих ему американских СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, публикуют "фейковые" новости.

В частности, он призвал не верить источникам, на которые ссылаются эти СМИ.

"Помните, что когда вы слышите слова "как рассказывают источники" в публикующих лживые новости СМИ, часто эти источники выдуманы и вообще не существуют", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Ранее в среду Д.Трамп сделал другую запись, в которой вновь заявил, что против его администрации ведется "самая крупная охота на ведьм за всю политическую историю".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]