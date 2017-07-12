Трамп призывает не верить источникам противостоящих ему американских СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, публикуют "фейковые" новости.

В частности, он призвал не верить источникам, на которые ссылаются эти СМИ.

"Помните, что когда вы слышите слова "как рассказывают источники" в публикующих лживые новости СМИ, часто эти источники выдуманы и вообще не существуют", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Ранее в среду Д.Трамп сделал другую запись, в которой вновь заявил, что против его администрации ведется "самая крупная охота на ведьм за всю политическую историю".