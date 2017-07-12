Президент США заявляет об успехах в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке

Американский президент Дональд Трамп заявляет, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будет в скором времени ликвидирована в Сирии и Ираке.
"ИГ обращается в бегство и скоро будет уничтожено в Сирии и Ираке", - написал он в среду в своем микроблоге в "Твиттере".
Кроме того, Д.Трамп отмечает, что удалось добиться успеха в борьбе с незаконной миграцией и международными преступными группировками.
"Количество незаконных пересечений границ уменьшается (75%), и преступные банды MS-13 ликвидируются", - добавил американский лидер.
MS-13 - международная преступная группировка, известная также как "Мара Сальватруча". Ее члены активно действуют на территории нескольких стран, главным образом, в США, Мексике и Сальвадоре.
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