Президент США заявляет об успехах в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке

Американский президент Дональд Трамп заявляет, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будет в скором времени ликвидирована в Сирии и Ираке.

"ИГ обращается в бегство и скоро будет уничтожено в Сирии и Ираке", - написал он в среду в своем микроблоге в "Твиттере".

Кроме того, Д.Трамп отмечает, что удалось добиться успеха в борьбе с незаконной миграцией и международными преступными группировками.

"Количество незаконных пересечений границ уменьшается (75%), и преступные банды MS-13 ликвидируются", - добавил американский лидер.

MS-13 - международная преступная группировка, известная также как "Мара Сальватруча". Ее члены активно действуют на территории нескольких стран, главным образом, в США, Мексике и Сальвадоре.