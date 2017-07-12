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Дальнее зарубежье 12.07.2017 18:23

Президент США заявляет об успехах в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке

Американский президент Дональд Трамп заявляет, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будет в скором времени ликвидирована в Сирии и Ираке.

"ИГ обращается в бегство и скоро будет уничтожено в Сирии и Ираке", - написал он в среду в своем микроблоге в "Твиттере".

Кроме того, Д.Трамп отмечает, что удалось добиться успеха в борьбе с незаконной миграцией и международными преступными группировками.

"Количество незаконных пересечений границ уменьшается (75%), и преступные банды MS-13 ликвидируются", - добавил американский лидер.

MS-13 - международная преступная группировка, известная также как "Мара Сальватруча". Ее члены активно действуют на территории нескольких стран, главным образом, в США, Мексике и Сальвадоре.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИГ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]