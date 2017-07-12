Потребление свинины в Германии упало до самого низкого уровня за 11 лет

Германия остается крупнейшим производителем и потребителем свинины в Евросоюзе, но в 2016 году спрос на этот вид мяса в стране упал до минимума с 2005 года, а популярность птицы, говядины и вегетарианских изделий продолжила расти.

Потребление ветчины, сосисок и других продуктов из свинины в Германии снижалось уже три года подряд, и в 2017 году эта тенденция сохранилась, свидетельствуют данные базирующейся в Бонне компании Agriculture Market Information Co. (AMI). Жители ФРГ хотят есть более полезные продукты и меньше загрязнять окружающую среду. Определенную роль играет и рост доли мигрантов и беженцев, которые не употребляют свинину в пищу, отмечают аналитики компании.

По данным Euromonitor International, потребление свинины в ФРГ в 2016 году снизилось до 2 млн тонн. В соседствующих странах - Австрии, Польше, Франции - напротив, наблюдался рост спроса.

AMI отмечает, что потребление свинины на душу населения в Германии упало до 36,2 кг в прошлом году с 40,1 кг в 2011 году и оказалось минимальным за все время сбора данных. Общее потребление мяса в 2016 году уменьшилось до 60 кг на душу населения - самого низкого уровня с 2006 года.

Во многих ресторанах и пивных садах Германии все чаще можно найти вегетарианские и веганские альтернативы традиционным блюдам, включая колбаски без мяса и чили с соей, сообщает агентство Bloomberg. Ведущие мясокомбинаты также расширяют ассортимент продукции подобным образом: так, существующий с 1834 года Ruegenwalder Muehle Carl Mueller GmbH теперь предлагает клиентам вегетарианские шницели, ветчину и сосиски. Компания в прошлом году сократила продажи мяса на 5%, но спрос на вегетарианские и веганские продукты подскочил на треть, и на их долю теперь приходится более четверти совокупной выручки. К концу десятилетия продукция без мяса может обеспечить около 40% продаж, прогнозируют в компании.

Поголовье свиней в Германии продолжает снижаться - за полгода оно сократилось на 1%, до 27,1 млн на 3 мая - минимума с 2010 года, отмечает Fleisch Wirtschaft.

По оценкам Германского союза вегетарианцев, на сегодняшний день около 10% жителей ФРГ стараются избегать мяса, а десять лет назад этот показатель был меньше 1%.

Министерство экологии ФРГ больше не подает мясо и рыбу на своих мероприятиях, чтобы показать положительный пример рационального природопользования. Около 14% выбросов парниковых газов в мире связаны с разведением сельскохозяйственных животных, свидетельствуют данные ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).