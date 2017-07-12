Минналогов Азербайджана в I полугодии обеспечило возмещение в госбюджет около 8 млн манатов по налоговым преступлениям

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года обеспечил возмещение в госбюджет 7 млн 806,5 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.
«Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года обеспечил выплату в госбюджет 7 млн 806,5 тыс. манатов после расследования по 139 уголовным делам, возбужденным по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства», - говорится в сообщении.
За отчетный период департамент после полного погашения налоговой задолженности закрыл 38 дел, а также передал на рассмотрение судебных органов материалы в отношении 75 человек по 65 уголовным делам.
В первом полугодии были задержаны 13 человек, находившихся в розыске за налоговые преступления.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений в министерстве налогов создан в 2000 году.
А.Ахундов
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