Мавзолей Ленина 15 июля будет закрыт для посещения

В субботу на Красной площади Москвы не будет осуществляться допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает в среду Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.
"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 15 июля 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен", - говорится в сообщении.
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