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СНГ 12.07.2017 20:53

Мавзолей Ленина 15 июля будет закрыт для посещения

В субботу на Красной площади Москвы не будет осуществляться допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает в среду Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 15 июля 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, МАВЗОЛЕЙ, ДОСТУП, ФСО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]