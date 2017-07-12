Мавзолей Ленина 15 июля будет закрыт для посещения

В субботу на Красной площади Москвы не будет осуществляться допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает в среду Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 15 июля 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен", - говорится в сообщении.