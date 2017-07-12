Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух обвиняемых в причастности к хакерской группе "Шалтай-Болтай", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. Фигурантами дела являются двое граждан РФ, которые обвиняются в совершении "в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование, то есть преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2016 гг. "они, действуя в составе организованной группы совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили посредством сети Интернет неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей ряду граждан РФ, а также ее копирование с целью последующей продажи на используемых участниками группы ресурсах сети Интернет".

В Генпрокуратуре подчеркнули, что предварительное следствие по уголовному делу проведено Следственным управлением ФСБ России, процессуальный надзор осуществлялся управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по "громкому" хакерскому делу являются Константин Тяпляков и Александр Филинов.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев осужден на 2 года колонии в минувший четверг Мосгорсудом.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

В.Аникеев был арестован в ноябре 2016 года (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), чуть позже арестовали двух его подельников К. Теплякова и А. Филинова.