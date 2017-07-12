Украина демонстрирует прогресс в достижении взаимосовместимости с НАТО - американский военный

Украина достигла значительного прогресса в реформировании оборонного сектора, а особый успех виден в состоянии боевых частей Вооруженных сил, заявил стратегический советник высокого уровня от США, генерал в отставке Джон Абизейд (John Philip Abizaid).
"Битва за Украину идет не только в АТО, но и на поле реформирования сектора безопасности и обороны, реформирования системы управления и в киберпространстве. Мы уже отмечаем успехи в этих сферах. В сравнении состоянием на 2014 год успех просто впечатляющий, особенно в боевых частях", - сказал он в ходе заседания комитета реформ министерства обороны Украины в среду в Киеве.
Говоря об обстановке в Донбассе, Дж.Абизейд сказал, что "украинские войска хорошо подготовлены, обеспечены, командиры демонстрируют высокий уровень боеготовности и эффективности".
"Мы также увидели, что ваш противник использует современные системы ПВО, системы поражения, системы радиоэлектронной борьбы, киберсредства. И использует их способом, который мы себе иногда и не представляли в обычных условиях ведения войны. Мы каждый день учимся у вас", - добавил американский стратегический советник.
Он также отметил успехи военно-политического руководства Украины в вопросе создания профессионального сержантского корпуса, информатизации и укрепления разведки.
"Очевидно, вы на пути достижения взаимосовместимости с НАТО. Мы планируем усилить наше консультативно-совещательное присутствие в Украине", - резюмировал Дж.Абизейд.
Джон Филипп Абизейд - 4-х звездный генерал армии США в отставке. С 2003 года по 2007 год занимал должность командующего Центрального командования ВС США. 1 мая 2007 года ушёл в отставку после 34 лет службы в армии. В апреле 2014 года был назначен старшим советником министерства обороны Украины.
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