В кишиневском СИЗО группа женщин объявила голодовку в знак протест против условий содержания и нарушения их прав

Группа женщин, содержащихся под заключением в пенитенциарном учреждении №13 в центре Кишинева, объявили голодовку, заявила журналистам одна из заключенных Изабелла Тимофеева.

В среду И.Тимофееву доставили из следственного изолятора временного содержания в суд, находясь под конвоем, она на ходу сообщила журналистам о голодовке.

"Женщины объявили голодовку в знак протеста против условий содержания, а также против действий руководства учреждения, усугубляющие ситуацию и нарушающие элементарные права заключенных. В начале две заключенные начали акцию протеста неделю назад, после чего к ним присоединились еще шесть женщин. Это официально, на самом деле протестующих гораздо больше. Тюремные власти отказываются зарегистрировать голодовку и сообщить об этом по инстанции, согласно закону", - заявила И.Тимофеева.

По ее словам, в пенитенциарном учреждении - ужасные условия содержания.

"В тюрьме №13 заключенных бьют, пытают, им угрожают, администрация оказывает давление на нас, чтобы мы не жаловались на беззакония. А тех, кто отказывается подчиняться, наказывают, лишают права встреч, нарушают право на тайну переписки. Вся наша почта вскрывается и проверяется", - заявила арестованная женщина.

По ее словам, "главным виновником является Игорь Пынтя, который недавно был назначен начальником тюрьмы".

"Голодовка была объявлена неделю назад, но протест не был официально зарегистрирован. Администрация тюрьмы отказывается признать даже право заключенных объявить голодовку. Прокурор не приходит в пенитенциарное учреждение. А нам нужна прокурорская проверка учреждения, чтобы остановить этот беспредел", - заявила И.Тимофеева

Присутствовавший при этом представитель пенитенциарного учреждения №13 в суде Сергей Плешка опроверг заявления Изабеллы Тимофеевой и заявил, что "никто не объявлял голодовку, а права заключенных соблюдаются".

Пенитенциарное учреждение №13 известно самыми плохими условиями содержания среди молдавских тюрем. По этой причине, граждане, которые содержались в этой тюрьме, неоднократно выигрывали у государства в Европейском суде по правам человека.

Знаменитая тюрьма в центральной части Кишинева была построена в середине 19 века, но в средневековом стиле. Внешне, она сильно напоминала французскую Бастилию, но потеряла прежний вид в ходе реконструкции после второй мировой войны. В частности, тюрьма известна тем, что из нее удавалось бежать только легендарному герою гражданской войны Григорию Котовскому. На протяжении многих десятилетий после этого никому не удавалось бежать из этой тюрьмы, однако в последние 15 лет там произошли несколько громких побегов.

В этой тюрьме содержался бывший министр обороны Валерий Пасат, в ней до сих пор остается осужденный на девять лет по обвинению в коррупции бывший премьер-министр Влад Филат. Хотя его приговор вступил в силу и является окончательным, В.Филат так и не был переведен в колонию.