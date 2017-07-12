Стратегические валютные запасы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний долг – президент Алиев

Стратегические валютные запасы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний государственный долг республики, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наши валютные запасы увеличиваются, положительное сальдо внешнеторгового оборота за 6 месяцев составило около $2 млрд. Наши стратегические запасы в 4-5 раз превышают показатели государственного долга», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

По его словам, это связано с достаточно сильными экономическими возможностями и валютными запасами Азербайджана.

«Азербайджан входит в число ведущих стран по объемам валютных резервов на душу населения. Соотношение валютных резервов к внешнему долгу выводит Азербайджан в передовые ряды на мировом уровне», - подчеркнул И.Алиев.

Ранее сообщалось, что валютные резервы Азербайджана, увеличившись за первое полугодие текущего года на $3 млрд, достигли $40,6 млрд.

Р.Бабаев