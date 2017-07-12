Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9548 RUR   0.0281 GBR   2.1878 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 21° 28° 14 Июл 22° 29° 15 Июл 23° 32°

Макроэкономика 12.07.2017 19:26

Стратегические валютные запасы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний долг – президент Алиев

Стратегические валютные запасы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний государственный долг республики, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наши валютные запасы увеличиваются, положительное сальдо внешнеторгового оборота за 6 месяцев составило около $2 млрд. Наши стратегические запасы в 4-5 раз превышают показатели государственного долга», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

По его словам, это связано с достаточно сильными экономическими возможностями и валютными запасами Азербайджана.

«Азербайджан входит в число ведущих стран по объемам валютных резервов на душу населения. Соотношение валютных резервов к внешнему долгу выводит Азербайджан в передовые ряды на мировом уровне», - подчеркнул И.Алиев.

Ранее сообщалось, что валютные резервы Азербайджана, увеличившись за первое полугодие текущего года на $3 млрд, достигли $40,6 млрд.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МАКРОЭКОНОМИКА, ВАЛЮТЗАПАСЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана прогнозирует сбор 260-270 тыс. тонн хлопка в 2017 году Более 80 новых детских садов появятся в течение двух лет в Баку – президент Алиев Президент Алиев назначил почетных консулов Азербайджана в Австрии и Судане Алиев отправил в запас генерал-майора госпогранслжубы, наградив его орденом «За службу Родине» Усиление Турции означает усиление Азербайджана – президент Алиев Алиев встретился с Эрдоганом и главами государств и правительств, участвующими во Всемирном нефтяном конгрессе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]