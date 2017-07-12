Президент Азербайджана прогнозирует сбор 260-270 тыс. тонн хлопка в 2017 году

Президент Ильхам Алиев прогнозирует сбор урожая хлопка в 2017 году в Азербайджане на уровне 260-270 тыс. тонн.

«Если мы обеспечим среднюю урожайность на уровне 20 центнеров с гектара, то сможем в текущем году собрать 260-270 тыс. тонн хлопка. Этот показатель может быть и выше, и ниже», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Глава государства отметил растущий интерес населения страны к выращиванию хлопка.

«Занятие хлопководством создает хорошие условия для полной ликвидации безработицы в регионе. Если в 2015 году было собрано 35 тыс. т хлопка, то в прошлом году эта цифра достигла 90 тыс. т», - сказал он.

По его словам, если в 2016 году хлопок был посеян на площади в 51 тыс. га, то в этом году посевные площади, увеличившись почти в три раза, достигли 136 тыс. га.

Президент отметил важное значение хлопка в качестве экспортного товара.

«Хлопок выращивается более, чем в 20 районах. Еще раз хочу отметить, что в этих районах наблюдается большой интерес к этой, традиционной для нас, сфере», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев