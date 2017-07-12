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Дальнее зарубежье 12.07.2017 20:39

Кандидат на должность директора ФБР выступает против попыток повлиять на расследование спецпрокурора США по делу о вмешательстве РФ

Кандидат на пост главы ФБР, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, Кристофер Рэй заявил в среду о неприемлемости любых попыток оказать влияние на деятельность спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

"Я буду рассматривать любую попытку вмешаться в расследование прокурора Мюллера как неприемлемую", - сказала К.Рэй на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.

Кроме этого, он сказал, что не считает, будто Р.Мюллер в ходе своего расследования занимается "охотой на ведьм".

Ранее в среду президент Д.Трамп сделал запись в "Твиттере", в которой вновь отметил, что против его администрации ведется "самая крупная охота на ведьм за всю политическую историю".

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Тэги: США, ФБР, СПЕЦПРОКУРОР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]