Кандидат на должность директора ФБР выступает против попыток повлиять на расследование спецпрокурора США по делу о вмешательстве РФ

Кандидат на пост главы ФБР, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, Кристофер Рэй заявил в среду о неприемлемости любых попыток оказать влияние на деятельность спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

"Я буду рассматривать любую попытку вмешаться в расследование прокурора Мюллера как неприемлемую", - сказала К.Рэй на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.

Кроме этого, он сказал, что не считает, будто Р.Мюллер в ходе своего расследования занимается "охотой на ведьм".

Ранее в среду президент Д.Трамп сделал запись в "Твиттере", в которой вновь отметил, что против его администрации ведется "самая крупная охота на ведьм за всю политическую историю".