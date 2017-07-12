Кандидат на должность директора ФБР выступает против попыток повлиять на расследование спецпрокурора США по делу о вмешательстве РФ

Кандидат на пост главы ФБР, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, Кристофер Рэй заявил в среду о неприемлемости любых попыток оказать влияние на деятельность спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.
"Я буду рассматривать любую попытку вмешаться в расследование прокурора Мюллера как неприемлемую", - сказала К.Рэй на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.
Кроме этого, он сказал, что не считает, будто Р.Мюллер в ходе своего расследования занимается "охотой на ведьм".
Ранее в среду президент Д.Трамп сделал запись в "Твиттере", в которой вновь отметил, что против его администрации ведется "самая крупная охота на ведьм за всю политическую историю".
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