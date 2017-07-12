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АПК 12.07.2017 21:58

Азербайджан может увеличить доходы от экспорта фундука до $200 млн в год

Азербайджан может удвоить - до $200 млн в год выручку от экспорта фундука, считает президент Ильхам Алиев.

«Если сегодня фермеры экспортируют фундук на $100 млн, то этот показатель вырастет вдвое, что принесет пользу и фермерам, и государству», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Он отметил, что неоднократно говорил о том, что производство фундука является сферой, приносящей высокий доход.

По его словам, в настоящее время в республике фундук выращивается на площади более 30 тыс. га. «Перед нами стоит задача увеличить площадь фундуковых садов дополнительно на 40 тыс. га. Этот процесс идет, и уже посеяно 18 тыс. из 40 тыс. га», - сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что, несмотря на то, что новые сады принесут урожай лишь через несколько лет, тем не менее, это позволит увеличить производство фундука более чем вдвое.

Президент также отметил, что в будущем Азербайджан может получить ежегодную выручку в $50 млн от экспорта оливок, добавив, что в минувшем году республика экспортировала 300 т оливки.

«В случае необходимости нужно построить новую фабрику по производству оливок. Мы должны поставлять на рынки ведущих мировых государства продукцию высшего качества», - подчеркнул И.Алиев.

Глава государства отметил также стоящую задачу по закладке 500 га новых миндальных садов и строительству завода по переработке миндаля.

«На площади в 500 га предусмотрена закладка миндальных садов. Если учесть, что наши миндальные сады занимают общую площадь 1 тыс. га, 900 га из которых находятся в Нахчыванской Автономной Республике, то 500 тыс. га очень хороший показатель для первого этапа. Также предусматривается строительство завода по переработке миндаля. Я распорядился и об этом», - сказал И.Алиев.

Президент также отметил задачу по достижению 95%-го уровня газификации в республике.

«В текущем году продолжается реализация инфраструктурных проектов. Уровень газификации достиг 93%. Мы ставим перед собой цель достичь 95%. С учетом рельефа территории нашей страны это хороший показатель», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АПК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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