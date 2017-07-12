Экс-президента Бразилии Лулу да Силву приговорили почти к 10-летнему тюремному заключению за коррупцию

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в среду приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения, сообщает бразильская телерадиокомпания "Глобу".
По ее данным, такой приговор вынес судья Сержиу Мору федерального суда бразильского города Куритибы, признав бывшего президента страны виновным по фактам "пассивной коррупции и отмывания денег".
Телерадиокомпания отмечает, что впервые в истории страны экс-президента Бразилии отправляют за решетку по обвинениям в коррупции.
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