Глава МИД Марокко осенью посетит Азербайджан для участия в заседании МПК

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита совершит в октябре 2017 года визит в Азербайджан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Марокко в Баку.

«Целью визита Н.Бурита в Азербайджан является участие в заседании азербайджано-марокканской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, которое запланировано на конец октября текущего года», - сказали в посольстве.

В дипведомстве отметили, что стороны в настоящий момент прорабатывают точные сроки и программу визита и заседания МПК.



Ф.Исазаде





