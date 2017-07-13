Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане за год подорожали на 12,3%, в июне подешевели на 0,1%

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в нацвалюте подорожали на 12,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в июне 2017 года по сравнению с маем подешевели на 0,1%.
При этом в июне по сравнению с маем, зафиксировано снижение тарифов на транспортировку нефти посредством трубопроводов на 0,3%, и на межгосударственную перевозку грузов автомобильным транспортом – на 3,1%
Тарифы на международные перевозки грузов морским транспортом в июне подорожали на 0,1%.
Н.Аббасова
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