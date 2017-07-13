Белорусская дипломатия работает над полным снятием санкций США - дипломат

Белорусские дипломаты работают над полным снятием американских санкций, экспорт услуг в США по итогам текущего года может достичь $500 млн, сообщил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский перед встречей руководителей белорусских загранучреждений с представителями бизнеса в четверг в Минске.



"Процесс нормализации происходит уже в течение нескольких лет, но еще не приобрел необратимого характера. Стороны осуществляют движение навстречу друг другу, однако есть еще определенные стереотипы. И еще не полностью сняты американские санкции, они приостановлены в отношении предприятий концерна "Белнефтехим". Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью", - заявил П.Шидловский.



Дипломат подчеркнул, что атмосфера двусторонних отношений между странами улучшена, и это позволяет развивать сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе торгово-экономическому и инвестиционному.



"Хорошая, позитивная динамика экспорта белорусских товаров за первые пять месяцев этого года в США. Экспорт увеличился в 2,5 раза и составляет практически $80 млн", - отметил он.



"Кроме того, быстрыми темпами растет экспорт услуг в США. Это, прежде всего, компьютерные услуги, которые оказывают резиденты Парка высоких технологий. Темпы роста примерно 20%. Если продолжится такая же динамика, как за первые пять месяцев, мы можем выйти на полмиллиарда долларов экспорта услуг в Соединенные Штаты по итогам 2017 года", - подчеркнул П.Шидловский.