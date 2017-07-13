Азербайджан в январе-мае увеличил ненефтяной экспорт на 20%

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-май 2017 года составил $556,6 млн, что в реальном выражении на 19,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За январь-май 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $6 млрд 65,2 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,9%. При этом ненефтяной экспорт составил $556,6 млн, в фактических ценах рост составил 22,1%, в реальном выражении – 19,8%", - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 9,2%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 67,5%, овощей - на 68,6%, чая - на 52,2%, табака - на 48,6%, фруктовых соков - на 90,6%, винной продукции - на 15,2%, фруктовых и овощных консервов - на 5,7%.

В тоже время экспорт полиэтилена в январе-мае сократился на 0,6%, сахара - на 7%, хлопка-волокна – на 30,1%, полуфабрикатов из черных металлов - на 64,5%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.



А.Азизов



