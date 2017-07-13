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Финансы 13.07.2017 11:58

Акционеры AccessBank избрали Яна Классена новым председателем Набсовета

Акционеры азербайджанского AccessBank избрали Яна Классена новым председателем Наблюдательного совета, говорится в сообщении банка.

«Акционеры AccessBank на общем собрании избрали новым председателем Наблюдательного совета Яна Классена, который сменил на этой должности Орхана Айтемиза» - говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры в качестве нового члена в состав Наблюдательного совета приняли Эмре Йылдыза.

«Я.Класен и Э.Йылдыз обладают богатым опытом в сфере банковского дела и занимают руководящие позиции в ведущих финансовых организациях Европы», - говорится в сообщении.

Таким образом, в состав Наблюдательного совета банка сейчас входят: Ян Класен (председатель), Саед Афтаб Ахмед, Томас Энгельхардт, Райнер Мюллер-Ханке и Эмре Йылдыз.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.


А.Ахундов

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Тэги: ACCESSBANK, НАБСОВЕТ, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]