Акционеры AccessBank избрали Яна Классена новым председателем Набсовета

Акционеры азербайджанского AccessBank избрали Яна Классена новым председателем Наблюдательного совета, говорится в сообщении банка.
«Акционеры AccessBank на общем собрании избрали новым председателем Наблюдательного совета Яна Классена, который сменил на этой должности Орхана Айтемиза» - говорится в сообщении.
Кроме того, акционеры в качестве нового члена в состав Наблюдательного совета приняли Эмре Йылдыза.
«Я.Класен и Э.Йылдыз обладают богатым опытом в сфере банковского дела и занимают руководящие позиции в ведущих финансовых организациях Европы», - говорится в сообщении.
Таким образом, в состав Наблюдательного совета банка сейчас входят: Ян Класен (председатель), Саед Афтаб Ахмед, Томас Энгельхардт, Райнер Мюллер-Ханке и Эмре Йылдыз.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.
А.Ахундов
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