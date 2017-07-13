Акционеры AccessBank избрали Яна Классена новым председателем Набсовета

Акционеры азербайджанского AccessBank избрали Яна Классена новым председателем Наблюдательного совета, говорится в сообщении банка.



«Акционеры AccessBank на общем собрании избрали новым председателем Наблюдательного совета Яна Классена, который сменил на этой должности Орхана Айтемиза» - говорится в сообщении.



Кроме того, акционеры в качестве нового члена в состав Наблюдательного совета приняли Эмре Йылдыза.



«Я.Класен и Э.Йылдыз обладают богатым опытом в сфере банковского дела и занимают руководящие позиции в ведущих финансовых организациях Европы», - говорится в сообщении.



Таким образом, в состав Наблюдательного совета банка сейчас входят: Ян Класен (председатель), Саед Афтаб Ахмед, Томас Энгельхардт, Райнер Мюллер-Ханке и Эмре Йылдыз.



AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.





А.Ахундов