Россияне стали больше симпатизировать Трампу после его встречи с Путиным - опрос

Россияне стали в два раза чаще говорить о своем хорошем отношении к президенту США Дональду Трампу: в апреле положительно о нем отзывались 13% опрошенных, сейчас этот показатель достиг 27%, сообщает ВЦИОМ.



Доля россиян, заявляющих о своем отрицательном отношении к Д.Трампу, снизилась с 39% в апреле до 22%, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 9-10 июля среди 1200 респондентов.



7 июля "на полях" саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Д.Трампа. Встреча продолжалась более двух часов.



В ходе опроса 89% респондентов сказали, что знают или что-то слышали об этой встрече. Только 10% слышат о ней впервые.



Отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждали в ходе встречи президенты, 33% россиян назвали ситуацию в Сирии, 24% - ситуацию на Украине, 13% - отношения России и США, 7% - борьбу с терроризмом, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ), 6% - санкции США против России, 5% - вопрос о российских хакерах. По 4% опрошенных сказали, что президенты обсуждали влияние России на выборы президента США и Северную Корею.



Почти половина россиян (48%) ожидает, что личная беседа Д.Трампа и В.Путина пойдет на пользу России, 38% думают, что встреча не даст для России практически никаких результатов, о негативных результатах говорит лишь 1%.



Улучшение двусторонних отношений в целом прогнозируют также 48%, ухудшение - 2%, не ждет каких-либо изменений 41%.



Оценивая отношения России и США, по 32% опрошенных сказали о напряженности и прохладе, 10% о враждебности. В свою очередь 15% россиян оценивают отношения с США как нормальные, спокойные и только 3-4% как добрососедские и дружеские.