Цены на товары производителей промпродукции в Азербайджане за год выросли в 1,5 раза

Цены на продукцию промышленных производителей в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 49,7%, отмечается в информации на сайте Госкомстата.
За отчетный период цены производителей продукции добывающей сферы выросли на 51,9%, в перерабатывающей сфере – на 32,8%, в производстве, распределении и снабжении электроэнергии, газа и пара – на 59,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5%.
В июне 2017 года по сравнению с маем цены на продукцию промышленных производителей в Азербайджане подешевели на 6%. В том числе, цены производителей продукции добывающей сферы в июне подешевели на 8%, в том числе на добычу нефти и газа - на 8%, на добычу металлических руд – на 1,7%.
В производстве, распределении и снабжении электроэнергии, газа и пара, цены в июне выросли на 2,2%.
В перерабатывающей промышленности спад цен в июне по сравнению с маем составил 0,4%. При этом в отчетном месяце снижение цен зафиксировано производстве продукции металлургической продукции (3,9%), табачных изделий (3,6%), резины и пластмасс (3,5%), стройматериалов (1,4%), продовольственной продукции (0,7%), нефтепродуктов (0,3%), машин и оборудования, кожи, кожаной продукции, обуви (0,2%).
Рост цен в июне имел место в производстве электрооборудования (7,7%), продукции из дерева и деревообработки (2,1%), продукции текстильной промышленности (1,3%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (0,9%), напитков (0,6%), мебели и химпродукции (0,1%),
Н.Аббасова
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