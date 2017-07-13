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Макроэкономика 13.07.2017 12:24

Цены на товары производителей промпродукции в Азербайджане за год выросли в 1,5 раза

Цены на продукцию промышленных производителей в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 49,7%, отмечается в информации на сайте Госкомстата.
За отчетный период цены производителей продукции добывающей сферы выросли на 51,9%, в перерабатывающей сфере – на 32,8%, в производстве, распределении и снабжении электроэнергии, газа и пара – на 59,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 5%.
В июне 2017 года по сравнению с маем цены на продукцию промышленных производителей в Азербайджане подешевели на 6%. В том числе, цены производителей продукции добывающей сферы в июне подешевели на 8%, в том числе на добычу нефти и газа - на 8%, на добычу металлических руд – на 1,7%.
В производстве, распределении и снабжении электроэнергии, газа и пара, цены в июне выросли на 2,2%.
В перерабатывающей промышленности спад цен в июне по сравнению с маем составил 0,4%. При этом в отчетном месяце снижение цен зафиксировано производстве продукции металлургической продукции (3,9%), табачных изделий (3,6%), резины и пластмасс (3,5%), стройматериалов (1,4%), продовольственной продукции (0,7%), нефтепродуктов (0,3%), машин и оборудования, кожи, кожаной продукции, обуви (0,2%).
Рост цен в июне имел место в производстве электрооборудования (7,7%), продукции из дерева и деревообработки (2,1%), продукции текстильной промышленности (1,3%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (0,9%), напитков (0,6%), мебели и химпродукции (0,1%),

Н.Аббасова



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Тэги: ПРОМЫМШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]