В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 21 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 21 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 101 преступление, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 37 человек.

Зафиксировано 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Р.Бабаев



