Население Азербайджана в I полугодии увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в I-ом полугодии 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 16 млрд 182,9 манатов, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 8 млрд 100,1 млн манатов (рост по сравнению с в I-ом полугодием 2016г на 1%), непродовольственных товаров – 8 млрд 82,8 млн манатов (рост на 2,5%).

По данным комитета, за отчетный период 45% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - напитки и табачные изделия, 18,1% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,9% - электроприборы и мебель, 4,8% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 19,1% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июне 2017 года составили 139 манат, на покупку непродовольственных товаров - 138,8 манат.



Н.Аббасова







