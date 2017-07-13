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Макроэкономика 13.07.2017 12:47

Население Азербайджана в I полугодии увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в I-ом полугодии 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 16 млрд 182,9 манатов, что на 1,8% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 8 млрд 100,1 млн манатов (рост по сравнению с в I-ом полугодием 2016г на 1%), непродовольственных товаров – 8 млрд 82,8 млн манатов (рост на 2,5%).
По данным комитета, за отчетный период 45% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - напитки и табачные изделия, 18,1% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,9% - электроприборы и мебель, 4,8% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 19,1% - прочую непродовольственную продукцию.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июне 2017 года составили 139 манат, на покупку непродовольственных товаров - 138,8 манат.

Н.Аббасова



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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ТОВАРЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]