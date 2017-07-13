Французские компании интересует армянский рынок с учетом выхода в ЕАЭС и Иран - посол

Крупные французские компании стали проявлять интерес к рынку Армении с учетом вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.
"Довольно крупные французские компании проявляют интерес к армянскому рынку. Говоря армянский рынок, предполагается также членство Армении в ЕАЭС и возможный выход на рынки Ирана и Центральной Азии", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье на пресс-конференции в четверг.
При этом он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
По словам дипломата, уровень армяно-французских торгово-экономических отношений неудовлетворителен. "Объем товарооборота между странами составляет 50 млн евро в год", - сказал он.
Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС
Завотделом Администрации президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат
ВТБ не исключает изменений в структуре акционеров азербайджанской "дочки"
Bank BTB сократил в I полугодии обязательства перед ЦБ на 2%
Добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с - рекордный уровень с начала года - МЭА
Глава ОКР считает заслуженными все награды российских спортсменов на Олимпиаде в Рио
В Азербайджане запрещена реклама искусственного оплодотворения и прерывания беременности
Международный фестиваль долмы пройдет в выходные на севере Азербайджана
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»