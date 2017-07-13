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Регион 13.07.2017 13:19

Французские компании интересует армянский рынок с учетом выхода в ЕАЭС и Иран - посол

Крупные французские компании стали проявлять интерес к рынку Армении с учетом вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.

"Довольно крупные французские компании проявляют интерес к армянскому рынку. Говоря армянский рынок, предполагается также членство Армении в ЕАЭС и возможный выход на рынки Ирана и Центральной Азии", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье на пресс-конференции в четверг.

При этом он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

По словам дипломата, уровень армяно-французских торгово-экономических отношений неудовлетворителен. "Объем товарооборота между странами составляет 50 млн евро в год", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ФРАНЦИЯ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]