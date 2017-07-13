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Внутренняя политика 13.07.2017 13:21

Завотделом Администрации президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом «Шохрат» завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмайлова.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в четверг на сайте главы государства.

С.Исмайлов представлен к ордену «Шохрат» "за плодотворную деятельность на государственной службе».

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, ШОХРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]