Завотделом Администрации президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении орденом «Шохрат» завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмайлова.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в четверг на сайте главы государства.

С.Исмайлов представлен к ордену «Шохрат» "за плодотворную деятельность на государственной службе».

Р.Бабаев