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ТЭК 13.07.2017 13:34

Добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с - рекордный уровень с начала года - МЭА

Добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с - это рекордный уровень с начала года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Соответственно уровень выполнения ОПЕК сделки по сокращению нефтедобычи упал в июне до 78%, не-ОПЕК - вырос до 82%, посчитали в МЭА.

Агентство отмечает, что это произошло после того как Саудовская Аравия увеличила поставки (на 130 тыс. б/с - до достигнутых впервые в 2017 году 10 млн б/с), а Ливия и Нигерия, на которые не распространяются сокращения, увеличили добычу до более высоких значений.

Значительное восстановление добычи в Ливии (на 80 тыс. б/с - до 820 тыс. б/с и до четырехлетнего максимума - 1 млн б/с к концу июня) и Нигерии (1,59 млн б/с, +60 тыс. б/с) привело к тому, что реальное сокращение добычи нефти картелем в июне составило не 920 тыс. б/с, а 470 тыс. б/с, а в июле МЭА прогнозирует снижение сокращения добычи ОПЕК до 300 тыс. баррелей в сутки с учетом дальнейшего роста производства в этих странах.

МЭА ожидает роста спроса на нефть ОПЕК в IV квартале до 33,6 млн баррелей в сутки, что на 1 млн б/с выше, чем добыча картеля в июне. Если ОПЕК будет строго следить за соблюдением квот на добычу, это будет означать значительное сокращение запасов нефти, даже если Ливия и Нигерия восстановят уровни добычи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]