Вредные идеологии и попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане должны жестко пресекаться - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил сотрудникам спецслужб пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в республике.

"Серьезным вызовом для нашей национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемые международными террористическими международными и религиозными экстремистскими организациями. Бескомпромиссная борьба с этим злом оказала решительную поддержку все казахстанское общество", - сказал Н.Назарбаев, выступая в четверг в Астане на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Комитета нацбезопасности республики.

"Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной и эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество, с какой бы стороны это не приходило", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил глава государства, необходимо также уделить особое внимание борьбе с киберугрозами.