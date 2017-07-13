Вредные идеологии и попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане должны жестко пресекаться - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил сотрудникам спецслужб пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в республике.
"Серьезным вызовом для нашей национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемые международными террористическими международными и религиозными экстремистскими организациями. Бескомпромиссная борьба с этим злом оказала решительную поддержку все казахстанское общество", - сказал Н.Назарбаев, выступая в четверг в Астане на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Комитета нацбезопасности республики.
"Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной и эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество, с какой бы стороны это не приходило", - подчеркнул он.
Кроме того, отметил глава государства, необходимо также уделить особое внимание борьбе с киберугрозами.
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