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СНГ 13.07.2017 14:07

Вредные идеологии и попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане должны жестко пресекаться - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил сотрудникам спецслужб пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в республике.

"Серьезным вызовом для нашей национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемые международными террористическими международными и религиозными экстремистскими организациями. Бескомпромиссная борьба с этим злом оказала решительную поддержку все казахстанское общество", - сказал Н.Назарбаев, выступая в четверг в Астане на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Комитета нацбезопасности республики.

"Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной и эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество, с какой бы стороны это не приходило", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил глава государства, необходимо также уделить особое внимание борьбе с киберугрозами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КНБ, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]