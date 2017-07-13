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Культура 13.07.2017 13:54

Международный фестиваль долмы пройдет в выходные на севере Азербайджана

II Международный фестиваль Долмы состоится 15 июля в Хачмазском районе на севере Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском национальном кулинарном центре (АНКЦ).
«На фестивале будет выставлено более 300 видов национальной долмы из различных регионов Азербайджана»,- отметили центре.
Фестиваль организован министерством культуры и туризма, Исполнительной властью Хачмазского района, АНКЦ и Азербайджанской национальной ассоциацией кулинарии.

Ф.Исазаде


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Тэги: ДОЛМА, ФЕСТИВАЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]