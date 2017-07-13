Международный фестиваль долмы пройдет в выходные на севере Азербайджана

II Международный фестиваль Долмы состоится 15 июля в Хачмазском районе на севере Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском национальном кулинарном центре (АНКЦ).
«На фестивале будет выставлено более 300 видов национальной долмы из различных регионов Азербайджана»,- отметили центре.
Фестиваль организован министерством культуры и туризма, Исполнительной властью Хачмазского района, АНКЦ и Азербайджанской национальной ассоциацией кулинарии.
Ф.Исазаде
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