Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) перспективной организацией.
"Я считаю перспективным (создание ЕАЭС - ИФ), и мы докажем, что это живущая, нормальная организация. И не зря около 40 государств сегодня хотят сотрудничать", - сказал Н.Назарбаев, выступая в четверг в Астане на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Комитета нацбезопасности республики.
По словам президента, Казахстан является последовательным сторонником развития интеграционных процессов, направленных на экономическое взаимодействие и сотрудничество.
"Я всегда был сторонником сохранить те отношения, которые были раньше, человеческие, культурные, взаимопонимание и поэтому предлагал укрепить СНГ. Но укрепить СНГ не получилось, как хотелось", - отметил глава государства.
"Сколько критики мы услышали в адрес этого (организации ЕАЭС - ИФ): что это создается какая-то империя, объединяется. Ничего подобного, это чисто экономическое объединение, которое служит интересам всех наших стран. Конечно, организация попала в трудный момент кризиса", - подчеркнул Н.Назарбаев.
По данным главы Казахстана, в этом году торговля между государствами ЕАЭС поднимается на 30-40%.
ав
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