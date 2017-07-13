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13.07.2017 14:10

Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) перспективной организацией.

"Я считаю перспективным (создание ЕАЭС - ИФ), и мы докажем, что это живущая, нормальная организация. И не зря около 40 государств сегодня хотят сотрудничать", - сказал Н.Назарбаев, выступая в четверг в Астане на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Комитета нацбезопасности республики.

По словам президента, Казахстан является последовательным сторонником развития интеграционных процессов, направленных на экономическое взаимодействие и сотрудничество.

"Я всегда был сторонником сохранить те отношения, которые были раньше, человеческие, культурные, взаимопонимание и поэтому предлагал укрепить СНГ. Но укрепить СНГ не получилось, как хотелось", - отметил глава государства.

"Сколько критики мы услышали в адрес этого (организации ЕАЭС - ИФ): что это создается какая-то империя, объединяется. Ничего подобного, это чисто экономическое объединение, которое служит интересам всех наших стран. Конечно, организация попала в трудный момент кризиса", - подчеркнул Н.Назарбаев.

По данным главы Казахстана, в этом году торговля между государствами ЕАЭС поднимается на 30-40%.

ав

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]