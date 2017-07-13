Министр обороны Эстонии Юри Луйк не исключает возможных провокаций в ходе намеченных на сентябрь российско-белорусских учений "Запад 2017" и считает, что Эстония к ним готова.



"Нельзя исключать инцидентов в воздухе и на море, провокационного поведения российских самолетов и кораблей в отношении НАТО. (...) Эстония готова к возможным инцидентам", - заявил Ю.Луйк (Juri Luik) в четверг в интервью порталу телерадиовещания ERR.



В то же время, по его словам, "отношение Эстонии к учениям спокойное и уверенное, особых оснований для беспокойств нет".



"Мы и союзники по НАТО внимательно следим за проведением учений. Они не повышают значительно уровень угрозы в нашем регионе", - сказал эстонский министр.



Говоря о готовности к возможным инцидентам, он напомнил, что "кроме британского батальона в составе боевой группы и входящей в ее состав роты из Франции, в Эстонии в это время будут находиться роты из США и Венгрии, повышено присутствие НАТО и в других государствах Балтии и в Польше".



Министр считает, что, учитывая опыт и масштабы предыдущих учений, нынешние маневры "Запад" "также направлены на отработку сценариев нападения на НАТО". По его оценкам, это будут масштабные учения, в которых будет задействовано около 100 тыс. российских солдат и офицеров.



Ю.Луйк посетовал на недостаточную прозрачность при проведении учений: "Белоруссия пообещала нас пригласить, но не Россия. Мы ждем от России значительно большей прозрачности".



Глава военного ведомства считает, что усиленное присутствие войск НАТО в регионе "по сравнению с российскими войсками по ту сторону границы чрезвычайно умеренное, оно оказывает позитивное влияние, так как является лучшей гарантией мира".