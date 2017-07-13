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Дальнее зарубежье 13.07.2017 14:49

Эстония подготовилась к возможным провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017"

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не исключает возможных провокаций в ходе намеченных на сентябрь российско-белорусских учений "Запад 2017" и считает, что Эстония к ним готова.

"Нельзя исключать инцидентов в воздухе и на море, провокационного поведения российских самолетов и кораблей в отношении НАТО. (...) Эстония готова к возможным инцидентам", - заявил Ю.Луйк (Juri Luik) в четверг в интервью порталу телерадиовещания ERR.

В то же время, по его словам, "отношение Эстонии к учениям спокойное и уверенное, особых оснований для беспокойств нет".

"Мы и союзники по НАТО внимательно следим за проведением учений. Они не повышают значительно уровень угрозы в нашем регионе", - сказал эстонский министр.

Говоря о готовности к возможным инцидентам, он напомнил, что "кроме британского батальона в составе боевой группы и входящей в ее состав роты из Франции, в Эстонии в это время будут находиться роты из США и Венгрии, повышено присутствие НАТО и в других государствах Балтии и в Польше".

Министр считает, что, учитывая опыт и масштабы предыдущих учений, нынешние маневры "Запад" "также направлены на отработку сценариев нападения на НАТО". По его оценкам, это будут масштабные учения, в которых будет задействовано около 100 тыс. российских солдат и офицеров.

Ю.Луйк посетовал на недостаточную прозрачность при проведении учений: "Белоруссия пообещала нас пригласить, но не Россия. Мы ждем от России значительно большей прозрачности".

Глава военного ведомства считает, что усиленное присутствие войск НАТО в регионе "по сравнению с российскими войсками по ту сторону границы чрезвычайно умеренное, оно оказывает позитивное влияние, так как является лучшей гарантией мира".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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