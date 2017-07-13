Армения присоединяется к запрету использования бактериологического и химического оружия

Армения присоединится к Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года о запрещении применения на войне химического оружия.



Законодательная инициатива о присоединении к протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других газов и бактериологических средств была одобрена на заседании правительства в четверг.



Законопроект разработан министерством иностранных дел Армении.