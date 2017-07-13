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Регион 13.07.2017 14:57

Армения присоединяется к запрету использования бактериологического и химического оружия

Армения присоединится к Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года о запрещении применения на войне химического оружия.

Законодательная инициатива о присоединении к протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других газов и бактериологических средств была одобрена на заседании правительства в четверг.

Законопроект разработан министерством иностранных дел Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ХИМОРУЖИЕ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]