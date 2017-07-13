Свыше 650 компаний примут в июле участие в Международном авиа-космическом салоне

В период с 18 по 23 июля в городе Жуковском (Московская область) состоится XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017, в котором примут участие более 650 российских и зарубежных компаний, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"Достижения отечественной оборонной промышленности продемонстрируют 99 предприятий, среди них 18 субъектов военно-технического сотрудничества: госкорпорация "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "КБП", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Ил", АО "РСК "МИГ", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "НПК "Техмаш", АО "НПО "Базальт", АО "НПО "Прибор", АО "НПО "СПЛАВ", АО "Швабе", АО "ПО "УОМЗ", - говорится в сообщении.
По данным ФСВТС, организованы национальные павильоны Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран.
На открытой статической экспозиции будут показаны "116 воздушных судов различных типов", в том числе 18 самолетов ВКС России, и в частности, самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, А-50У и Ил-76-МД-90А, вертолеты - различные модификации Ми-8/Ми-17, "Ансат-У" и другие.
"Среди новинок салона - многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35С, ближне-среднемагистральный самолет МС-21 (совершил первый полет в мае 2017 года), опытный прототип многоцелевого вертолета среднего класса Ми-171А2 и двигатель ПД-14 (недавно завершен второй этап летных испытаний)", - отмечается в сообщении.
В летной программе, по данным пресс-службы ФСВТС, "впервые планируются демонстрационные полеты самолетов МиГ-35С и Як-152". "Всего в летной программе будут задействованы 84 воздушных судна, состоятся выступления восьми пилотажных групп", - говорится в сообщении.
Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС
Завотделом Администрации президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат
ВТБ не исключает изменений в структуре акционеров азербайджанской "дочки"
Bank BTB сократил в I полугодии обязательства перед ЦБ на 2%
Добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с - рекордный уровень с начала года - МЭА
Глава ОКР считает заслуженными все награды российских спортсменов на Олимпиаде в Рио
В Азербайджане запрещена реклама искусственного оплодотворения и прерывания беременности
Международный фестиваль долмы пройдет в выходные на севере Азербайджана
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»