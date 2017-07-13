Свыше 650 компаний примут в июле участие в Международном авиа-космическом салоне

В период с 18 по 23 июля в городе Жуковском (Московская область) состоится XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017, в котором примут участие более 650 российских и зарубежных компаний, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).



"Достижения отечественной оборонной промышленности продемонстрируют 99 предприятий, среди них 18 субъектов военно-технического сотрудничества: госкорпорация "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "КБП", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Ил", АО "РСК "МИГ", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "НПК "Техмаш", АО "НПО "Базальт", АО "НПО "Прибор", АО "НПО "СПЛАВ", АО "Швабе", АО "ПО "УОМЗ", - говорится в сообщении.



По данным ФСВТС, организованы национальные павильоны Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран.



На открытой статической экспозиции будут показаны "116 воздушных судов различных типов", в том числе 18 самолетов ВКС России, и в частности, самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, А-50У и Ил-76-МД-90А, вертолеты - различные модификации Ми-8/Ми-17, "Ансат-У" и другие.



"Среди новинок салона - многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35С, ближне-среднемагистральный самолет МС-21 (совершил первый полет в мае 2017 года), опытный прототип многоцелевого вертолета среднего класса Ми-171А2 и двигатель ПД-14 (недавно завершен второй этап летных испытаний)", - отмечается в сообщении.



В летной программе, по данным пресс-службы ФСВТС, "впервые планируются демонстрационные полеты самолетов МиГ-35С и Як-152". "Всего в летной программе будут задействованы 84 воздушных судна, состоятся выступления восьми пилотажных групп", - говорится в сообщении.