ВТБ допускает изменения в составе акционеров его дочернего азербайджанского банка, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Международного финансового конгресса.

ВТБ заказал оценку рыночной стоимости 49%-ной доли в своем дочернем банке в Азербайджане. Такой пакет принадлежит азербайджанской группе AtaHolding, имеющей активы в финансовом, промышленном, туристическом и обслуживающим секторах.

"Там, возможно, будут изменения в акционерном составе. Мы оцениваем (долю), потому что у нас есть разные варианты, я бы пока о них не стал говорить", - заявил А.Костин.

Он подчеркнул, что для группы ВТБ важно сотрудничество с Азербайджаном.

"Мы пока не ведем речь о закрытии банка, там, возможно, будет изменение структуры акционеров", - уточнил глава ВТБ.

Группа ВТБ вышла на рынок Азербайджана в конце 2008 года. Банковская лицензия ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" была выдана в марте 2009 года. В ноябре того же года в капитал банка вошел AtaHolding, приобретя 48,99% акций, еще 0,01% купило физическое лицо. Контрольный пакет в 51% остался у группы ВТБ.