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Финансы 13.07.2017 15:06

ВТБ не исключает изменений в структуре акционеров азербайджанской "дочки"

ВТБ допускает изменения в составе акционеров его дочернего азербайджанского банка, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Международного финансового конгресса.

ВТБ заказал оценку рыночной стоимости 49%-ной доли в своем дочернем банке в Азербайджане. Такой пакет принадлежит азербайджанской группе AtaHolding, имеющей активы в финансовом, промышленном, туристическом и обслуживающим секторах.

"Там, возможно, будут изменения в акционерном составе. Мы оцениваем (долю), потому что у нас есть разные варианты, я бы пока о них не стал говорить", - заявил А.Костин.

Он подчеркнул, что для группы ВТБ важно сотрудничество с Азербайджаном.

"Мы пока не ведем речь о закрытии банка, там, возможно, будет изменение структуры акционеров", - уточнил глава ВТБ.

Группа ВТБ вышла на рынок Азербайджана в конце 2008 года. Банковская лицензия ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" была выдана в марте 2009 года. В ноябре того же года в капитал банка вошел AtaHolding, приобретя 48,99% акций, еще 0,01% купило физическое лицо. Контрольный пакет в 51% остался у группы ВТБ.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВТБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]