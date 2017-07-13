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Социум 13.07.2017 15:11

В Азербайджане запрещена реклама искусственного оплодотворения и прерывания беременности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О защите здоровья населения», предусматривающие запрет рекламы искусственного прерывания беременности и искусственного оплодотворения.
Текст поправок опубликован в четверг на сайте главы государства.
Согласно поправкам в статью 11 закона включен пункт, предусматривающий запрет рекламы медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности и искусственному оплодотворению.
Внесенные в закон дополнения разрешают применение рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без врачебного рецепта, техники медицинского назначения, методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации, разрешенных соответствующими органами исполнительной власти.
Требования к рекламе лекарственных препаратов, техники и товаров медицинского назначения, а также медицинских услуг определяются законами «О рекламе» и «О лекарственных препаратах».

Р.Бабаев

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Тэги: БЕРЕМЕННОСТЬ, РЕКЛАМА, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]