В Азербайджане запрещена реклама искусственного оплодотворения и прерывания беременности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О защите здоровья населения», предусматривающие запрет рекламы искусственного прерывания беременности и искусственного оплодотворения.

Текст поправок опубликован в четверг на сайте главы государства.

Согласно поправкам в статью 11 закона включен пункт, предусматривающий запрет рекламы медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности и искусственному оплодотворению.

Внесенные в закон дополнения разрешают применение рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без врачебного рецепта, техники медицинского назначения, методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации, разрешенных соответствующими органами исполнительной власти.

Требования к рекламе лекарственных препаратов, техники и товаров медицинского назначения, а также медицинских услуг определяются законами «О рекламе» и «О лекарственных препаратах».



Р.Бабаев



