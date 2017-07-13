Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9467 RUR   0.0283 GBR   2.1952 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 22° 29° 15 Июл 23° 31° 16 Июл 22° 31°

Дальнее зарубежье 13.07.2017 16:25

Столтенберг заявил о сохранении разногласий между Россией и НАТО по Украине

Между союзниками Североатлантического альянса и Россией остаются разногласия в вопросах, касающихся ситуации на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов.

"Что касается вопроса Украины, между союзниками НАТО и Россией остаются существенные разногласия. В вопросе Крыма и конфликта на востоке Украины сохраняются разногласия", - заявил он.

Й.Столтенберг добавил, что "тяжелое вооружение не было отведено из зон конфликта".

"Минские соглашения предлагают лучший вариант решения конфликта, но их нужно выполнять", - добавил генсек НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Генсек НАТО видит прогресс в решении вопроса безопасности полетов в Балтийском регионе Столтенберг просит Россию допустить наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017" Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, его отогнал "Су-27" из эскорта министра Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США Трамп на саммите НАТО подтвердил предвыборный лозунг: America first, платить надо всем - сенатор Косачев Планы НАТО вступить в западную коалицию против ИГИЛ носят символический характер - Косачев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]