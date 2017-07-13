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АПК 13.07.2017 16:30

Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития хлопководства до 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Госпрограмму по развитию хлопководства на 2017-2022 годы».
Соответствующее распоряжение президента опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Госпрограмма направлена на развитие хлопководства, увеличение экспортного потенциала в этой сфере и обеспечение занятости населения.
Согласно распоряжению, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно выделять из госбюджета и в рамках Государственной инвестиционной программы средства на финансирование мер по развитию хлопководства.
Министерству сельского хозяйства совместно с Минэкономики необходимо обеспечить выполнение мер, предусмотренных Госпрограммой, и ежегодно информировать о ходе исполнения главу государства.
Как сообщалось ранее, хлопок в настоящее время выращивается в 20 районах Азербайджана.
В 2015 году сбор урожая хлопка в стране составил 35 тыс. тонн, в 2016 году – 90 тыс. тонн, в 2017 году ожидается на уровне 260-270 тыс. тонн.
В 2016 году посевные под хлопок составляли 51 тыс. га, в 2017 году - 136 тыс. га.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ГОСПРОГРАММА, ХЛОПКОВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]