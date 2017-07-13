Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития хлопководства до 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Госпрограмму по развитию хлопководства на 2017-2022 годы».
Соответствующее распоряжение президента опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Госпрограмма направлена на развитие хлопководства, увеличение экспортного потенциала в этой сфере и обеспечение занятости населения.
Согласно распоряжению, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно выделять из госбюджета и в рамках Государственной инвестиционной программы средства на финансирование мер по развитию хлопководства.
Министерству сельского хозяйства совместно с Минэкономики необходимо обеспечить выполнение мер, предусмотренных Госпрограммой, и ежегодно информировать о ходе исполнения главу государства.
Как сообщалось ранее, хлопок в настоящее время выращивается в 20 районах Азербайджана.
В 2015 году сбор урожая хлопка в стране составил 35 тыс. тонн, в 2016 году – 90 тыс. тонн, в 2017 году ожидается на уровне 260-270 тыс. тонн.
В 2016 году посевные под хлопок составляли 51 тыс. га, в 2017 году - 136 тыс. га.
Р.Бабаев
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