Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017" будет задействовано больше военнослужащих, чем официально заявлено, и в связи с этим призвал допустить на них наблюдателей от альянса.



"Я могу сказать, что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что предстоит еще увидеть, потому что учения еще не имели места. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО.



"Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями", - подчеркнул генсек НАТО.



Он сообщил, что на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", в том числе предоставила численность самолетов и кораблей, а также участвующих в учениях российских и белорусских военнослужащих в отдельности.



"Многие страны НАТО задавали вопросы, и у нас началась дискуссия по цифрам", - отметил Й.Столтенберг.