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Дальнее зарубежье 13.07.2017 16:43

Столтенберг просит Россию допустить наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017" будет задействовано больше военнослужащих, чем официально заявлено, и в связи с этим призвал допустить на них наблюдателей от альянса.

"Я могу сказать, что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что предстоит еще увидеть, потому что учения еще не имели места. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО.

"Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями", - подчеркнул генсек НАТО.

Он сообщил, что на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", в том числе предоставила численность самолетов и кораблей, а также участвующих в учениях российских и белорусских военнослужащих в отдельности.

"Многие страны НАТО задавали вопросы, и у нас началась дискуссия по цифрам", - отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]