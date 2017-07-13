Алиев и Вейонис подпишут декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит на следующей неделе официальный визит в Латвию, сообщил латвийский посол в Баку Юрис Маклаковс.
«В понедельник (17 июля - ИФ) состоится официальный визит президента Алиева в Латвию», - сказал Ю.Маклаковс агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в рамках визита И.Алиев встретится со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Марисом Кучинскисом.
«В рамках визита будет подписано четыре договора - декларация о стратегическом партнерстве, договор о сотрудничестве в сфере транспорта, образования и безопасности строительства»,- отметил дипломат.
Он также сообщил, что И.Алиев примет участие в азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
«В бизнес-форуме будут участвовать 50 предпринимателей из Азербайджана, представляющие широкий спектр азербайджанской экономики, в том числе АПК, нефтегазовую, транспортную сферу», - сказал Ю.Маклаковс.
Дипломат напомнил, что в ходе состоявшегося в июне 2017 года в Баку заседания азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству было принято решение о создании Делового совета (ДС).
«В рамках предыдущего заседания МПК в Баку было подчеркнуто, что политические отношения между странами находятся на высоком уровне. Однако, экономические связи не соответствуют уровню этих отношений. На заседании МПК было принято решение о создании ДС, который будет способствовать развитию экономических отношений. Открытие этого совет также состоится в рамках визита И.Алиева в Ригу»,- сказал дипломат.
Ю.Маклаковс добавил, что ожидает положительных результатов от визита азербайджанского президента в Латвию, так как видит «очень большую заинтересованность предпринимателей двух стран в развитии сотрудничества».
Ф.Исазаде
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