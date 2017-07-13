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Внешняя политика 13.07.2017 16:35

Алиев и Вейонис подпишут декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит на следующей неделе официальный визит в Латвию, сообщил латвийский посол в Баку Юрис Маклаковс.

«В понедельник (17 июля - ИФ) состоится официальный визит президента Алиева в Латвию», - сказал Ю.Маклаковс агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в рамках визита И.Алиев встретится со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Марисом Кучинскисом.
«В рамках визита будет подписано четыре договора - декларация о стратегическом партнерстве, договор о сотрудничестве в сфере транспорта, образования и безопасности строительства»,- отметил дипломат.
Он также сообщил, что И.Алиев примет участие в азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
«В бизнес-форуме будут участвовать 50 предпринимателей из Азербайджана, представляющие широкий спектр азербайджанской экономики, в том числе АПК, нефтегазовую, транспортную сферу», - сказал Ю.Маклаковс.
Дипломат напомнил, что в ходе состоявшегося в июне 2017 года в Баку заседания азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству было принято решение о создании Делового совета (ДС).
«В рамках предыдущего заседания МПК в Баку было подчеркнуто, что политические отношения между странами находятся на высоком уровне. Однако, экономические связи не соответствуют уровню этих отношений. На заседании МПК было принято решение о создании ДС, который будет способствовать развитию экономических отношений. Открытие этого совет также состоится в рамках визита И.Алиева в Ригу»,- сказал дипломат.
Ю.Маклаковс добавил, что ожидает положительных результатов от визита азербайджанского президента в Латвию, так как видит «очень большую заинтересованность предпринимателей двух стран в развитии сотрудничества».

Ф.Исазаде


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Тэги: АЛИЕВ, ЛАТВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]