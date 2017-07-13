Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9467 RUR   0.0283 GBR   2.1952 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 22° 29° 15 Июл 23° 31° 16 Июл 22° 31°

Дальнее зарубежье 13.07.2017 16:55

НАТО и РФ обменялись данным по учениям "Запад-2017" и Trident Javelin 2017 - Столтенберг

Участники проведенного в четверг заседания Совета Россия-НАТО обменялись данными по планируемым учениям, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Важно, что на сегодняшней встрече мы обменялись подробными данными по грядущим учениям. Россия передала информацию об учениях "Запад-2017", а НАТО - об учениях Trident Javelin 2017", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Я воодушевлен этим прогрессом. Этот диалог может продолжаться на дальнейших заседаниях этого Совета", - добавил генсек.

При этом он подчеркнул, что "подобный добровольный обмен информацией не отменяет необходимость соблюдать правила транспарентности, предусмотренные Венским документом".

По словам генсека, российская сторона предоставила статистические данные, касающиеся учений "Запад-2017" и "ряда других своих возможностей, подобно самолетам и кораблям". Он отметил, что, судя по этим данным, учения "Запад-2017" не будут нарушать параметров Венского документа. Вместе с тем, Й.Столтенберг подчеркнул, что пока не стоит спешить с выводами, так как эти учения еще не прошли.

"Мы будем следить за ситуацией, базируясь не только на официальной информации от России, но и на других источниках", - пообещал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Генсек НАТО видит прогресс в решении вопроса безопасности полетов в Балтийском регионе Столтенберг просит Россию допустить наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017" Столтенберг заявил о сохранении разногласий между Россией и НАТО по Украине Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, его отогнал "Су-27" из эскорта министра Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США Трамп на саммите НАТО подтвердил предвыборный лозунг: America first, платить надо всем - сенатор Косачев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]