Участники проведенного в четверг заседания Совета Россия-НАТО обменялись данными по планируемым учениям, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.



"Важно, что на сегодняшней встрече мы обменялись подробными данными по грядущим учениям. Россия передала информацию об учениях "Запад-2017", а НАТО - об учениях Trident Javelin 2017", - сказал он журналистам в Брюсселе.



"Я воодушевлен этим прогрессом. Этот диалог может продолжаться на дальнейших заседаниях этого Совета", - добавил генсек.



При этом он подчеркнул, что "подобный добровольный обмен информацией не отменяет необходимость соблюдать правила транспарентности, предусмотренные Венским документом".



По словам генсека, российская сторона предоставила статистические данные, касающиеся учений "Запад-2017" и "ряда других своих возможностей, подобно самолетам и кораблям". Он отметил, что, судя по этим данным, учения "Запад-2017" не будут нарушать параметров Венского документа. Вместе с тем, Й.Столтенберг подчеркнул, что пока не стоит спешить с выводами, так как эти учения еще не прошли.



"Мы будем следить за ситуацией, базируясь не только на официальной информации от России, но и на других источниках", - пообещал он.