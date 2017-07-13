В Казани может открыться Торговый дом Азербайджана

Азербайджанский бизнес заинтересован в открытии Торгового дома Азербайджана в Казани, сказал глава объединенной организации азербайджанцев мира, генеральный директор компании «СК Рам Строй» Сарраф Керимов.

«Недавно открылся Торговый дом Азербайджана в Беларуси. В связи с этим мы выразили желание открыть такой же Торговый дом в Казани», - отметил С.Керимов на встрече с президентом Ассоциации предпринимателей–мусульман России (АПМ РФ) Айдаром Шагимардановым в Казани.

Во время встречи стороны затронули также тему открытия представительства АПМ РФ в Азербайджане, открытия представительства Торгового дома Азербайджана в России, а также запуск Торгового дома Татарстана в Баку.

Стороны также обсудили широкий спектр общественно-культурных, а также торгово-экспортных взаимоотношений между предпринимателями – мусульманами России и Южного Кавказа.

По словам А.Шагимарданова, перед исламскими бизнесменами обеих стран стоят перспективные цели и задачи.

А.Ахундов