Казахстан в I полугодии увеличил добычу нефти на 8,7%

Добыча нефти в Казахстане в январе-июне 2017 года увеличилась на 8,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 35,863 млн тонн, говорится в сообщении статистического комитета Минэкономики.
Добыча газового конденсата выросла на 15,6% - до 6,691 млн тонн.
За отчетный период в стране добыто 11,549 млрд кубометров природного газа в газообразном состоянии (рост на 15,2%), нефтяного попутного газа - 14,733 млрд кубометров (рост на 14,5%).
Производство бензина, включая авиационный, возросло на 3,8% - до 1 млн 578,7 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 1,1% - до 2 млн 302,4 тыс. тонн, топочного мазута - повысился на 14,7%, до 1 млн 548 тыс. тонн.
По данным статистики, в первом полугодии в Казахстане добыто 52,617 млн тонн угля, что на 17,5% больше, чем в январе-июне 2016 года.
Производство электроэнергии увеличилось на 10,8% - до 50,997 млрд кВт.ч.
Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев заявлял, что в этом году Казахстан незначительное превышает показатель добычи нефти по отношению к ноябрю 2016 года, но предпринимает все усилия, чтобы значительно сократить добычу нефти в мае-июне и выполнить обязательства перед ОПЕК.
Как сообщалось, 26 мая сразу после встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене, на которой было принято решение о продлении сделки на 9 месяцев до конца марта 2018 года, Казахстан заявил, что на следующей встрече в ноябре может поднять вопрос о пересмотре условий сокращения добычи. Минэнерго Казахстана отмечало, что стране будет технически сложно сохранять текущий уровень добычи нефти из-за роста производства нефти на Кашагане.
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