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СНГ 13.07.2017 17:05

В Совете Федерации не разрабатывается законопроект о блокировке иностранных СМИ - сенатор

Комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ не разрабатывает законопроект, предусматривающий возможность блокировки иностранных СМИ, вещающих на территории России, в случае нарушения ими законодательства, заявил глава комиссии Андрей Климов.

"В данный момент наша комиссия не разрабатывает вообще ни одного законопроекта", - сказал А.Климов журналистам в четверг, отвечая на вопрос, действительно ли готовится такой законопроект.

А.Климов подчеркнул, что ранее в беседе со СМИ он озвучил лишь предложения, которые звучали на закрытом заседании комиссии, в том числе идею возможной блокировки.

"Но это еще не законопроект. Будет он законопроектом или нет, неизвестно. Это надо анализировать с точки зрения законодательной перспективы", - отметил сенатор.

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Тэги: РОССИЯ, СМИ, БЛОКИРОВКА, СОВФЕД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]