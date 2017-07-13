В Совете Федерации не разрабатывается законопроект о блокировке иностранных СМИ - сенатор

Комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ не разрабатывает законопроект, предусматривающий возможность блокировки иностранных СМИ, вещающих на территории России, в случае нарушения ими законодательства, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"В данный момент наша комиссия не разрабатывает вообще ни одного законопроекта", - сказал А.Климов журналистам в четверг, отвечая на вопрос, действительно ли готовится такой законопроект.
А.Климов подчеркнул, что ранее в беседе со СМИ он озвучил лишь предложения, которые звучали на закрытом заседании комиссии, в том числе идею возможной блокировки.
"Но это еще не законопроект. Будет он законопроектом или нет, неизвестно. Это надо анализировать с точки зрения законодательной перспективы", - отметил сенатор.
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