Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9467 RUR   0.0283 GBR   2.1952 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 33° Завтра 22° 29° 15 Июл 23° 31° 16 Июл 22° 31°

Дальнее зарубежье 13.07.2017 17:10

Постпред РФ при ООН в Женеве критикует попытки очернить роль Московской и Каирской группы сирийской оппозиции

Утверждения о том, что Россия использует Московскую и Каирскую группы сирийской оппозиции с тем, чтобы оказывать негативное влияние на переговорный процесс по Сирии в Женеве, не соответствуют действительности, заявил постпред РФ при учреждениях ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

"Это очередная выдумка и фальсификация, рассчитанная на то, чтобы свалить проблему отсутствия прямых переговоров с больной головы на здоровую", - сказал А.Бородакин "Интерфаксу" в четверг.

Так он прокомментировал сообщения ряда зарубежных СМИ со ссылкой на западных дипломатов о том, что Россия использует указанные оппозиционные группы для того, чтобы не допустить формирования единой оппозиционной делегации для переговоров с Дамаском и препятствовать запуску прямых межсирийских переговоров в Женеве.

"Именно Московская и Каирская группы в наибольшей степени готовы к прямым переговорам, потому что их позиции более конструктивные и реалистичные по сравнению с позицией Эр-Риядской фракции", - подчеркнул российский дипломат.

Он подчеркнул, что "именно Россия всегда, на всех этапах межсирийских переговоров с 2012 года, выступала и выступает за прямые переговоры между сирийской оппозицией и делегацией правительства".

"Это наша принципиальная позиция, которую мы повторили и перед началом нынешнего переговорного раунда", - отметил дипломат.

"Мы всегда настаивали, в практическом плане работая и с Дамаском, и с оппозиционерами, на том, чтобы они встретились, сели вместе за стол переговоров и начали в конструктивном ключе искать компромиссы и вести дело к договоренностям", - сказал он.

"Причем наиболее позитивно откликавшимися на этот наш призыв всегда были и остаются Московская и Каирская группы", - подчеркнул А.Бородавкин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ОППОЗИЦИЯ


Похожие новости


Для прямых межсирийских переговоров оппозиция должна снять требование об отставке Асада - российский дипломат Россия должна устранить препятствия на пути разгрома ИГИЛ - Тиллерсон Тегеран и Москва должны сотрудничать ради предотвращения интервенции США в Сирии Военные Казахстана, Киргизии и Таджикистана как участники ОДКБ могли бы присутствовать в зонах деэскалации в Сирии - сенатор Озеров Путин и Эрдоган условились продолжить усилия по сирийскому урегулированию, в том числе в вопросе создания зон деэскалации - Кремль Шойгу: специалисты РФ постоянно работают в Анкаре и Тегеране над механизмами контроля в зонах деэскалации в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]