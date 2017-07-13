Постпред РФ при ООН в Женеве критикует попытки очернить роль Московской и Каирской группы сирийской оппозиции

Утверждения о том, что Россия использует Московскую и Каирскую группы сирийской оппозиции с тем, чтобы оказывать негативное влияние на переговорный процесс по Сирии в Женеве, не соответствуют действительности, заявил постпред РФ при учреждениях ООН в Женеве Алексей Бородавкин.
"Это очередная выдумка и фальсификация, рассчитанная на то, чтобы свалить проблему отсутствия прямых переговоров с больной головы на здоровую", - сказал А.Бородакин "Интерфаксу" в четверг.
Так он прокомментировал сообщения ряда зарубежных СМИ со ссылкой на западных дипломатов о том, что Россия использует указанные оппозиционные группы для того, чтобы не допустить формирования единой оппозиционной делегации для переговоров с Дамаском и препятствовать запуску прямых межсирийских переговоров в Женеве.
"Именно Московская и Каирская группы в наибольшей степени готовы к прямым переговорам, потому что их позиции более конструктивные и реалистичные по сравнению с позицией Эр-Риядской фракции", - подчеркнул российский дипломат.
Он подчеркнул, что "именно Россия всегда, на всех этапах межсирийских переговоров с 2012 года, выступала и выступает за прямые переговоры между сирийской оппозицией и делегацией правительства".
"Это наша принципиальная позиция, которую мы повторили и перед началом нынешнего переговорного раунда", - отметил дипломат.
"Мы всегда настаивали, в практическом плане работая и с Дамаском, и с оппозиционерами, на том, чтобы они встретились, сели вместе за стол переговоров и начали в конструктивном ключе искать компромиссы и вести дело к договоренностям", - сказал он.
"Причем наиболее позитивно откликавшимися на этот наш призыв всегда были и остаются Московская и Каирская группы", - подчеркнул А.Бородавкин.
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