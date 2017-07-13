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Дальнее зарубежье 13.07.2017 17:20

Генсек НАТО видит прогресс в решении вопроса безопасности полетов в Балтийском регионе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные самолеты альянса и России в большинстве случаев действуют профессионально в небе над Балтикой.

"Мы видели активизацию действий авиации (России - ИФ) в Балтийском регионе, но за некоторыми исключениями, подавляющее большинство перехватов проводится обеими сторонами безопасным и профессиональным образом", - сказал Й.Столтенберг в четверг по итогам встречи Совета России-НАТО.

"Мы должны больше работать над снижением рисков, безопасностью в воздухе, транспарентностью. Но при этом я считаю, что важно отмечать наличие прогресса", - отметил он.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, БАЛТИКА, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]