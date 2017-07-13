Генсек НАТО видит прогресс в решении вопроса безопасности полетов в Балтийском регионе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные самолеты альянса и России в большинстве случаев действуют профессионально в небе над Балтикой.



"Мы видели активизацию действий авиации (России - ИФ) в Балтийском регионе, но за некоторыми исключениями, подавляющее большинство перехватов проводится обеими сторонами безопасным и профессиональным образом", - сказал Й.Столтенберг в четверг по итогам встречи Совета России-НАТО.



"Мы должны больше работать над снижением рисков, безопасностью в воздухе, транспарентностью. Но при этом я считаю, что важно отмечать наличие прогресса", - отметил он.