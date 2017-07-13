Для прямых межсирийских переговоров оппозиция должна снять требование об отставке Асада - российский дипломат

Запуск прямых межсирийских переговоров возможен только в случае отказа сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) от требования отставки президента Сирии Башара Асада, заявил в четверг постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин.



"Если ВКП по-прежнему придерживается требования о том, что в качестве чуть ли не предварительного условия президент Асад должен подать в отставку, то ни о каких не только прямых, но и даже непрямых серьезных переговорах речь вообще идти не может", - сказал А.Бородавкин "Интерфаксу".



"Для того чтобы вести серьезные и конструктивные переговоры, для начала требуется изменение позиции ВКП", - подчеркнул дипломат.



По его словам, требование ВКП об отставке Б.Асада - "это не переговорная позиция, а ультиматум".



"Понятно, что правительственная делегация подобные ультиматумы обсуждать не будет. Есть ли смысл в прямых переговорах, если одна из сторон придерживается позиции, которая не является позицией для переговоров, а является фактически тупиковым и провокационным заявлением?" - отметил российский постпред.



"Дело не в том, декларирует ли ВКП желание начать прямые переговоры или не декларирует его. Дело в позиции этой делегации и в том, о чем они собираются вести переговоры", - сказал дипломат.



"Если речь идет о так называемых "четырех корзинах", которые определены в резолюции 2254 Совета безопасности ООН - а именно вопросы выработки Конституции, будущего управления в Сирии, борьба с терроризмом и проведение выборов, тогда это другое дело", - подчеркнул А.Бородавкин.