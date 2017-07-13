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Дальнее зарубежье 13.07.2017 17:25

Для прямых межсирийских переговоров оппозиция должна снять требование об отставке Асада - российский дипломат

Запуск прямых межсирийских переговоров возможен только в случае отказа сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) от требования отставки президента Сирии Башара Асада, заявил в четверг постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

"Если ВКП по-прежнему придерживается требования о том, что в качестве чуть ли не предварительного условия президент Асад должен подать в отставку, то ни о каких не только прямых, но и даже непрямых серьезных переговорах речь вообще идти не может", - сказал А.Бородавкин "Интерфаксу".

"Для того чтобы вести серьезные и конструктивные переговоры, для начала требуется изменение позиции ВКП", - подчеркнул дипломат.

По его словам, требование ВКП об отставке Б.Асада - "это не переговорная позиция, а ультиматум".

"Понятно, что правительственная делегация подобные ультиматумы обсуждать не будет. Есть ли смысл в прямых переговорах, если одна из сторон придерживается позиции, которая не является позицией для переговоров, а является фактически тупиковым и провокационным заявлением?" - отметил российский постпред.

"Дело не в том, декларирует ли ВКП желание начать прямые переговоры или не декларирует его. Дело в позиции этой делегации и в том, о чем они собираются вести переговоры", - сказал дипломат.

"Если речь идет о так называемых "четырех корзинах", которые определены в резолюции 2254 Совета безопасности ООН - а именно вопросы выработки Конституции, будущего управления в Сирии, борьба с терроризмом и проведение выборов, тогда это другое дело", - подчеркнул А.Бородавкин.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]