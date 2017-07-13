Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-мае сократились на 8%, в мае – на 0,4%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 июня 2017 года составляют 6 млрд 846,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.



Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-мае 2017 года банковские вклады населения сократились на 8,1%.



При этом в мае банковские вклады населения сократились на 26,5 млн манатов или на 0,4%.



В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.



А.Азизов



