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Финансы 13.07.2017 17:12

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-мае сократились на 8%, в мае – на 0,4%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 июня 2017 года составляют 6 млрд 846,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.


Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-мае 2017 года банковские вклады населения сократились на 8,1%.


При этом в мае банковские вклады населения сократились на 26,5 млн манатов или на 0,4%.


В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]