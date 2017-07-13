Баку и Вашингтон обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол США в Баку Роберт Секута обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух стран, военно-политическая ситуация в регионе. З.Гасанов и Р.Секута провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической сфере, в области военного образования, организации взаимных визитов специалистов, а также в сферах обороны, совместной борьбы против терроризма и миротворческих операций»,- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что собеседники подчеркнули важность расширения сотрудничества между странами на стратегическом уровне, отметили поддержку, оказываемую США энергетическим проектам, реализуемым Азербайджаном.

«Р.Секута подчеркнул успешное развитие сотрудничества между США и Азербайджаном, как в двустороннем формате, так и в рамках программ НАТО, выразил благодарность за вклад Азербайджана в миротворческие операции, проводимые в Афганистане»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, посол представил министру обороны новоназначенного военного атташе США в Азербайджане полковника Адама Кавлика.



Ф.Исазаде







