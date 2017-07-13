Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-мае сократились на 10%, в мае – на 4%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 июня 2017 года оцениваются в 14 млрд 394,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-май 2017 года кредитные вложения банков сократились на 9,9%.
При этом в мае текущего года кредитные вложения банков сократились на 659,6 млн манатов или на 4,4%
В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.
А.Ахундов
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