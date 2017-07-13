Мировое сообщество должно пресечь угрозы, исходящие от Армении – министр обороны Азербайджана

Мировому сообществу необходимо пресечь угрозы сепаратизма и терроризма, источником которых является Армения, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Армения является источником сепаратизма, терроризма и экстремизма. Это является угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона. Для предотвращения этой угрозы все международные структуры должны совместно действовать», - сказал З.Гасанов в четверг на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

Отмечая важность мирного решения нагорно-карабахского конфликта для обеспечения стабильности и безопасности Южного Кавказа, американский дипломат выразил соболезнование родным и близким всех погибших в результате конфликта, в частности, гражданских лиц, недавно убитых в селе Алханлы.



Ф.Исазаде







