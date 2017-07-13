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Карабахский конфликт 13.07.2017 17:45

Мировое сообщество должно пресечь угрозы, исходящие от Армении – министр обороны Азербайджана

Мировому сообществу необходимо пресечь угрозы сепаратизма и терроризма, источником которых является Армения, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
«Армения является источником сепаратизма, терроризма и экстремизма. Это является угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона. Для предотвращения этой угрозы все международные структуры должны совместно действовать», - сказал З.Гасанов в четверг на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.
Отмечая важность мирного решения нагорно-карабахского конфликта для обеспечения стабильности и безопасности Южного Кавказа, американский дипломат выразил соболезнование родным и близким всех погибших в результате конфликта, в частности, гражданских лиц, недавно убитых в селе Алханлы.

Ф.Исазаде



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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]