Мировое сообщество должно пресечь угрозы, исходящие от Армении – министр обороны Азербайджана

Мировому сообществу необходимо пресечь угрозы сепаратизма и терроризма, источником которых является Армения, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
«Армения является источником сепаратизма, терроризма и экстремизма. Это является угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона. Для предотвращения этой угрозы все международные структуры должны совместно действовать», - сказал З.Гасанов в четверг на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.
Отмечая важность мирного решения нагорно-карабахского конфликта для обеспечения стабильности и безопасности Южного Кавказа, американский дипломат выразил соболезнование родным и близким всех погибших в результате конфликта, в частности, гражданских лиц, недавно убитых в селе Алханлы.
Ф.Исазаде
Заложен фундамент завода твердых лекарственных форм в Азербайджане
Грузия будет покупать газ у Газпрома только при необходимости - глава Минэнерго республики
В Эстонии решили собрать "круглый стол" в связи с гибелью пчёл
MIDA рассмотрело около 5,8 тыс. обращений граждан, желающих получить льготное жилье
"Макдоналдс" заплатит более 250 тыс. руб. посетительнице за зубы, выбитые при падении на влажном полу - решение суда в Москве
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Для получения следующего транша ЕС Украине необходимо выполнить еще 7 требований, заявляют в Еврокомиссии
США составляют реестр иностранных боевиков ИГ, их уже почти 20 тыс. - спецпредставитель американского президента
МИД Грузии не видит необходимости создания нового формата для переговоров с Россией
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»