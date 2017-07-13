Замоскворецкий суд Москвы взыскал 300 тыс. рублей с "Макдоналдса" в пользу жительницы столицы Оксаны Чернявской, которая выбила два зуба после падения на мокром полу в одном из заведений сети, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд решил: удовлетворить исковые требования частично", - говорится в решении суда, оглашенном в четверг.
Суд взыскал в пользу О.Чернявской 254 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба, 20 тыс. - в качестве компенсации морального ущерба, 30 тыс. - за расходы на услуги адвоката.
Сама заявительница просила взыскать с ответчика 1 млн рублей - 900 тыс. за моральный вред и расходы на юридическую помощь.
В исковом заявлении О.Чернявская указывала, что в октябре прошлого года в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" она поскользнулась на мокром полу и упала, в результате чего выбила два передних зуба.
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