Замоскворецкий суд Москвы взыскал 300 тыс. рублей с "Макдоналдса" в пользу жительницы столицы Оксаны Чернявской, которая выбила два зуба после падения на мокром полу в одном из заведений сети, передает корреспондент "Интерфакса".



"Суд решил: удовлетворить исковые требования частично", - говорится в решении суда, оглашенном в четверг.



Суд взыскал в пользу О.Чернявской 254 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба, 20 тыс. - в качестве компенсации морального ущерба, 30 тыс. - за расходы на услуги адвоката.



Сама заявительница просила взыскать с ответчика 1 млн рублей - 900 тыс. за моральный вред и расходы на юридическую помощь.



В исковом заявлении О.Чернявская указывала, что в октябре прошлого года в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" она поскользнулась на мокром полу и упала, в результате чего выбила два передних зуба.