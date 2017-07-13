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Это интересно 13.07.2017 17:55

"Макдоналдс" заплатит более 250 тыс. руб. посетительнице за зубы, выбитые при падении на влажном полу - решение суда в Москве

Замоскворецкий суд Москвы взыскал 300 тыс. рублей с "Макдоналдса" в пользу жительницы столицы Оксаны Чернявской, которая выбила два зуба после падения на мокром полу в одном из заведений сети, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд решил: удовлетворить исковые требования частично", - говорится в решении суда, оглашенном в четверг.

Суд взыскал в пользу О.Чернявской 254 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба, 20 тыс. - в качестве компенсации морального ущерба, 30 тыс. - за расходы на услуги адвоката.

Сама заявительница просила взыскать с ответчика 1 млн рублей - 900 тыс. за моральный вред и расходы на юридическую помощь.

В исковом заявлении О.Чернявская указывала, что в октябре прошлого года в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" она поскользнулась на мокром полу и упала, в результате чего выбила два передних зуба.

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Тэги: РОССИЯ, МАКДОНАЛДС, СУД, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]