Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму более 65 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на общую сумму 65,3 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 840 предпринимателей. Реализация этих проектов позволит открыть около 2,6 тыс. новых рабочих мест.
НФПП в четверг организовал в Масаллинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.
"До сих пор НФПП в Лянкаранском экономическом районе выдал льготных кредитов на сумму более 119,1 млн манатов. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 309 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Масаллинском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, виноградарства, земледелия, чаеводства и на развитие парниковых хозяйств, хлебного и мебельного производства и др.", - подчеркивается в сообщении.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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